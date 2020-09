Tutto è pronto per la tanto attesa riapertura di domani. Sono arrivati questa mattina 310 banchi monoposto per gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo n.2 di Capo d’Orlando.

Il Dirigente Scolastico Rita Troiani ha espresso soddisfazione, ma si resta in attesa degli altri banchi in arrivo per la scuola secondaria, circa un centinaio.