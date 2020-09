Barcellona. Con i tre nuovi positivi annunciati ieri, salgono a quattro gli attuali positivi sul territorio cittadino

Sono quattro gli attuali positivi nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto. Il numero sé aggiornato dopo la diretta di ieri sera dell’assessore Nino Munafò. Il rappresentante dell’amministrazione comunale ha annunciato che tre persone sono risultate positive dopo avere eseguito gli esami necessari al rientro da centri del messinese.

I tre nuovi positivi stanno tutti bene e non avrebbero particolari sintomi. Una di queste persone farà isolamento domiciliare in una seconda abitazione in un comune vicino.