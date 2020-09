Roccalumera – Addio alla 18enne Angelica, da tempo lottava contro un tumore

Non ce l’ha fatta la 18enne Angelica Abate, la giovane di Roccalumera che da inizio anno lottava contro una rara forma di tumore al cervello. Angelica si è spenta ieri sera nella sua abitazione.

Per lei in molti si erano mobilitati: a febbraio era partita una raccolta fondi per consentirle di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico in un centro specializzato di Hannover. Erano stati raccolti oltre 100.000€. Il primo intervento sembrava riuscito, ma il male si è ripresentato e Angelica è volata nuovamente in Germania per sottoporsi ad altri due interventi.

Purtroppo però non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni sono peggiorate, fino al tristissimo epilogo di ieri. Ancora una giovane vista spezzata, che lascia un grande dolore a Roccalumera e non solo.