Coronavirus- In Siclia oggi 108 nuovi casi. Le vittime toccano quota 300

108 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute di oggi, 22 settembre.

Di questi 5 sono ospiti della “Missione Speranza e Carità” di Biagio Conte, dove i positivi sono adesso 129. Le quattro strutture, localizzate a Palermo, nei giorni scorsi sono state dichiarate zona rossa da Musumeci.

Un dato record quello che riguarda i tamponi eseguiti in un solo giorno: sono stati 7.008, più del doppio di ieri (3.102). Gli attuali positivi adesso sono 2.390 (43 più di ieri), con 2.151 persone positive in isolamento domiciliare.

239 i ricoverati in ospedale (22 più di ieri), di cui 15 in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri). Buone notizie invece dai guariti: sono stati 65 in un solo giorno, ora sono 3.455.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti provincia per provincia, 63 sono a Palermo, 13 a Catania, 12 a Trapani, 3 a Messina, 12 a Enna, 1 a Ragusa, 1 a Caltanissetta, 3 ad Agrigento. Nessuno in provincia di Siracusa.