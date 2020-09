Coronavirus – Tre nuovi casi a Gualtieri Sicaminò

Che la curva sia in salita non ci sono dubbi. I nuovi casi di positività al Covid 19 nelle ultime 24 ore sono 116. Ben 66 sono stati individuati nella missione Speranza e Carità di Palermo. Il numero degli attuali positivi sul territorio siciliano sale a 2316. Sale anche il dato dei ricoverati che adesso sono 194, di cui tredici in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 2109 persone. In provincia di Palermo sono 81 i nuovi, 15 nella provincia di Catania, Agrigento 11, due a Caltanissetta, due a Ragusa e uno a Siracusa. Tre sono i nuovi casi in provincia di Messina.

Sono concentrati a Gualtieri Sicaminò e si aggiungono al caso già accertato nelle scorse settimane. Lo ha annunciato il sindaco Santina Bitto, spiegando che sono appartenenti allo stesso nucleo familiare della persona già trovata positiva. I tre soggetti positivi sono tutti in buone condizioni di salute e, dopo essere rientrati da un viaggio all’estero, hanno responsabilmente seguito le disposizioni in materia di isolamento insieme alla propria famiglia. Il primo cittadino ha quindi spiegato che sono ingiustificati allarmismi, ricordando a tutti di rispettare le regole anti contagio.

E le ricordiamo anche noi, ancora una volta. Disinfettarsi le mani con lavaggi o soluzioni idroalcoliche, indossare la mascherina, rispettare le norme sul distanziamento sociale ed evitare assembramenti.