Coronavirus – 75 nuovi casi in Sicilia, 21 nella comunità di Biagio Conte. 40 i guariti, ma ben tre decessi

Ci sono 75 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Ma di questi 21 sono ospiti della “Missione Speranza e Carità” di Biagio Conte, dove i positivi sono saliti a 124. Le quattro strutture, lo ricordiamo, sono state dichiarate zona rossa da Musumeci.

Dunque sono 54 gli altri casi registrati in Sicilia, dopo i 116 di ieri, ma sono stati eseguiti 3102 tamponi, un numero decisamente minore rispetto agli ultimi giorni. Gli attuali positivi salgono a 2348, con 2131 persone positive che si trovano in isolamento domiciliare. 217 invece i ricoverati in ospedale (9 in più), di cui 14 in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri).

Purtroppo si registrano tre decessi, con il numero delle vittime dall’inizio dell’epidemia che sale a quota 299. Buone notizie invece dai guariti, che ammontano a 3.390, 40 in più di ieri.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti provincia per provincia, 43 sono a Palermo, 6 a Catania, 2 a Trapani, 5 a Messina, 2 a Siracusa, 3 a Ragusa, 13 a Caltanissetta, 1 ad Agrigento. Nessuno in provincia di Enna.