Calcio – Primi fuochi in Eccellenza e Promozione, Serie D al via la prossima settimana

Mentre i campionati di Eccellenza e Promozione sono già partiti, il Campionato di Serie D prenderà il via la prossima settimana. L’Acr Messina affronterà la Cittanovese in trasferta. E intanto il marasma creato dalle dimissioni del direttore Generale Gianni sembra rientrare. Si cerca di capire cosa invece deciderà di fare il forte difensore Sabatino che si è aggregato alla ciurma biancoscudata, ma senza ufficializzazione. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

L’FC Messina, invece, attende la visita della neopromossa San Luca e intanto ingaggia il difensore classe 2002 Gabriele Vita. In Eccellenza, buona la prima per l’Igea 1946 che, grazie a un calcio di rigore concesso per atterramento di Assenzio e trasformato da Multanen, porta a casa tre punti importanti. Si illude invece l’Acquedolci che va in vantaggio con Genovese, ma viene raggiunta e battuta addirittura al 95′ dall’Atletico Catania.

Prima cocente delusione della stagione che bisogna però subito mandare in archivio. Tra Jonica e Ragusa finisce invece 2-2. In Promozione, dilaga il Rocca Acquedolcese che ne fa otto al Due Torri e si vede annullare anche due reti. Negli anticipi di sabato, pareggio per 2-2 tra Messina e Milazzo ed esordio amaro per la Nuova Azzurra battuta a domicilio dal quotato Gangi per 2-1. Il Gescal vince per 2-0 in casa del Pro Falcone. Il Sinagra ha la meglio di misura sulla Torrenovese. Due gare rinviate. Si tratta di Gioiosa – Stefanese e Santangiolese – Castelluccese.