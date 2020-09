Brolo – Inizia il nuovo anno scolastico: assicurati tutti i servizi

Inizia il nuovo anno scolastico nell’Istituto Comprensivo di Brolo: lezioni da domani, martedì 22 settembre, nei plessi non sede di seggio elettorale e da giovedì 24 negli altri plessi.

Le attività didattiche riprenderanno in sicurezza: seguendo le indicazioni delle istituzioni scolastiche, l’Amministrazione Comunale ha eseguito in tempi celeri gli interventi strutturali richiesti secondo quanto disposto dalla normativa anti Covid.

Oltre ai lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi interni e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria, sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria come la manutenzione del verde, la rimozione e lo smaltimento del materiale accumulato nel tempo negli edifici scolastici, la sistemazione di tutti gli spazi esterni di pertinenza della scuola. Inoltre, sono state assegnate risorse per la manutenzione e gli interventi di adeguamento degli impianti di riscaldamento e per l’acquisto di alcuni nuovi condizionatori.

Per quanto riguarda il trasporto degli alunni, l’Amministrazione Comunale garantisce il servizio di trasporto sin dal primo giorno di scuola, nel pieno rispetto delle linee guida ministeriali. Oltre ai mezzi di cui dispone il Comune, sono stati assegnati fondi per il noleggio di un nuovo pulmino con conducente dotato di 30 posti a sedere in attesa dell’acquisto del nuovo scuolabus che è stato finanziato recentemente. Su ogni mezzo sarà garantita assistenza con personale che ha il compito di far rispettare le procedure corrette di salita e discesa dal mezzo in maniera ordinata.

Per quanto riguarda la mensa, il servizio sarà garantito a partire dal mese di ottobre in coincidenza con la data di avvio del tempo prolungato per tutti gli alunni aventi diritto, secondo l’orario e le modalità di funzionamento dell’attività didattica.

Infine, l’assessorato ai Servizi Sociali assicurerà da subito i servizi di Assistenza “igienico-personale” e di Assistenza “all’autonomia e alla comunicazione” per gli alunni diversamente abili che frequentano la Scuola primaria e secondaria di I grado.

“In un momento dominato dall’incertezza, diamo un segnale concreto di sicurezza – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto – Abbiamo fatto tutto quanto necessario nei tempi stabiliti per far ripartire la scuola in condizioni di normalità. Ma al di là degli interventi nei plessi, che pure hanno la loro importanza, sarà decisiva la collaborazione tra famiglie, docenti e personale ATA. Siamo tutti chiamati a comportamenti responsabili a tutela della salute degli alunni e di quanti lavorano nel mondo della scuola, in modo anche da preservare la sua funzione educativa e sociale”.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Vittoria Cipriano augura buon anno scolastico al Dirigente, ai docenti, al personale Ata, oltre che a tutti gli alunni e alle loro famiglie. “Sarà un anno scolastico complesso per cui occorre avere un grande senso di responsabilità collettiva. L’Amministrazione, in collaborazione con l’Istituzione scolastica, sta attuando ogni azione possibile e necessaria per una ripresa efficiente delle attività, in equilibrio tra sicurezza e benessere degli studenti e di chi lavora nella scuola. Lo scenario in cui si opera è piuttosto variabile e le criticità si possono superare solo lavorando in sinergia, tenendo presente che l’obiettivo comune è soddisfare i bisogni dei ragazzi e tutelare la loro salute”.