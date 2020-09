S. Agata Militello, interrogazione su mancata approvazione bilancio previsione – video

La minoranza consiliare di Sant’Agata Militello ha puntato l’attenzione sulla mancata approvazione del bilancio di previsione da parte dell’esecutivo di Bruno Mancuso. Nell’atto ispettivo, primo firmatario il consigliere Melinda Recupero, è scritto che a causa dell’emergenza Covid è stato differito il termine di approvazione da parte del consiglio comunale, del bilancio previsionale 2020/2022 in un primo tempo al 30 giugno e successivamente, con ulteriore differimento, al 30 settembre.

Il conto consuntivo 2019, prosegue l’atto ispettivo, è stato approvato in consiglio comunale ben oltre la data di scadenza ex lege, fissata al 30 giugno. Ad oggi, malgrado l’approssimarsi del termine di scadenza, la giunta comunale non ha ancora provveduto all’adozione del bilancio di previsione e dei documenti complementari allegati da sottoporre al consiglio comunale per l’approvazione.

La minoranza ha evidenziato come una volta approvata la bozza di bilancio da parte della giunta, deve essere trasmessa ai consiglieri, per esaminarla e presentare emendamenti; visti i tempi, secondo la minoranza il consiglio sarà chiamato a pronunciarsi ben oltre il termine di scadenza del 30 settembre. Questa situazione provocherà ripercussioni sui servizi e gli investimenti del comune e l’avvio della procedura per la nomina del commissario ad acta