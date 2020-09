Rissa e atti osceni in un bar di Capo d’Orlando. La Polizia di Stato denuncia 4 persone

Rissa e atti osceni in un bar del centro paladino. Protagonisti dell’episodio, verificatosi la sera dello scorso 16 settembre, sono 4 uomini di cui due di Capo d’Orlando e due di Acquedolci.

Stando a quanto accertato dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando, intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione per rissa in atto, i due soggetti di Acquedolci di 48 e 38 anni, hanno importunato delle ragazze sedute ad un tavolo vicino. Il 38enne addirittura si è abbassato i pantaloni e ha mostrato loro il sedere. Non contenti, i due hanno minacciato il proprietario del locale e il padre dello stesso, che avevano tentato di porre fine all’azione dei due individui. Da lì ne è scoppiata una rissa.

L’attività d’indagine svolta dagli agenti, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, ha permesso di risalire all’identità dei soggetti coinvolti nonché all’esatta ricostruzione dell’evento.

Pertanto, i quattro sono stati tutti denunciati in stato di libertà per il reato di rissa, il trentottenne dovrà rispondere anche di atti osceni in luogo pubblico.