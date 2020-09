Patti, protocolli anticovid, sospese per oggi le lezioni in una classe del “Borghese-Faranda”

Per la data di oggi sono state sospese le lezioni in una classe dell’istutito “Borghese-Faranda” di Patti. Lo ha disposto il dirigente scolastico Francesca Buta, a seguito di consultazione con l’Asp ed il sindaco di Patti Mauro Aquino ed in applicazione dei protocolli antiCovid-19.

Tale sospensione, ha evidenziato ancora il dirigente nella circolare 28 che porta la data di ieri è stata disposta in via del tutto precauzionale, per consentire l’effettuazione di tutte le necessarie indagini epidemiologiche da parte dell’ASP. Questa disposizione vale solo per gli allievi. Tutti i docenti della classe saranno invece regolarmente in servizio. La chiusura della classe segue il nuovo contagio che è stato segnalato ieri dal sindaco di Patti Mauro Aquino. Il primo cittadino ha evidenziato come l’uomo presenti sintomi influenzali lievi e che negli ultimi giorni l’uomo è rimasto in casa, avendo contatti solamente con i familiari. I familiari conviventi sono stati messi in isolamento in casa, insieme all’uomo, e stamattina sono stati sottoposti al test del tampone, di cui si attende l’esito.