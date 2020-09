Coronavirus – 98 nuovi casi in Sicilia, scendono i ricoveri in terapia intensiva

Ci sono 98 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Di questi, solo uno è un migrante ospite dell’hotspot di Lampedusa.

Trend in calo dunque sull’isola, dopo i 179 casi record registrati ieri. Sono stati eseguiti 4345 tamponi. Gli attuali positivi salgono a 2232, con 2028 persone positive che si trovano in isolamento domiciliare. 204 invece i ricoverati in ospedale, di cui 13 in terapia intensiva.

Fortunatamente non si registrano decessi, con il numero delle vittime dall’inizio dell’epidemia che resta fermo a 296. Buone notizie invece dai guariti, che ammontano a 3.318.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti provincia per provincia, 48 sono a Palermo, 21 a Catania, 9 a Trapani, 9 a Messina, 2 a Siracusa, 3 a Ragusa, 2 a Enna, 4 ad Agrigento. Nessuno in provincia di Caltanissetta.