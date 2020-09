Violazione prescrizioni, arrestato barcellonese

I poliziotti del commissariato di Barcellona hanno tratto in arresto Filippo Torre, 53 anni, di Barcellona. Hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di espiazione di pena detentiva agli arresti domiciliari, emessa dalla procura della repubblica diretta e coordinata dal procuratore capo Emanuele Crescenti.

Il provvedimento, scaturito da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina con cui è stata rigettata la richiesta dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ha sostituito, aggravandola, la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno già applicata all’uomo. Il cinquantatreenne, pertanto, già condannato per avere violato gli obblighi imposti e le prescrizioni della misura a cui era sottoposto e per essersi, inoltre, reso responsabile di falsità ideologica commessa in atto pubblico, reati consumati rispettivamente nel 2015 e nel 2010, dovrà espiare la pena della reclusione ad un anno e tre mesi.