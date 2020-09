Coronavirus – 179 nuovi casi oggi in Sicilia, il dato più alto da alcuni mesi. 37 i migranti

È un dato record quello di oggi, rispetto agli ultimi mesi, in cui i numeri dell’epidemia di Covid-19 in Sicilia erano rimasti contenuti.

Aumentano ancora i contagi da Coronavirus nell’isola: secondo i dati diffusi dal bollettino del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore nell’isola si sono registrati 179 nuovi casi di Covid-19, (ieri erano stati 96).

La Regione Sicilia comunica che dei 179 nuovi casi positivi di oggi, 21 sono ospiti della Comunità “Biagio Conte” e 37 sono migranti ospiti degli hotspot siciliani.

Sono stati ben 6.329 i tamponi eseguiti, quasi mille in più di ieri.

Gli attuali positivi arrivano così a quota 2.157, di cui 1.963 sono in isolamento domiciliare. I restanti 179 sono ricoverati in ospedale (12 più di ieri), di cui 15 in terapia intensiva (uno in meno di ieri).

Purtroppo però nel bollettino di oggi si conta un nuovo decessi, che fa salire il totale delle vittime dell’epidemia in Sicilia a 296.

64 le persone che hanno sconfitto la malattia nelle ultime 24 ore in Sicilia, ed il totale dei guariti adesso è 3.295.

La provincia che preoccupa maggiormente è quella di Palermo, con 70 nuovi casi. 31 sono i nuovi positivi in provincia di Trapani e 29 in quella di Siracusa.

La provincia di Ragusa fa registrare 19 nuovi casi, 15 in quella di Catania. 6 ad Agrigento, 4 a Messina, 3 ad Enna ed infine 2 a Caltanissetta.