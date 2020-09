Capo d’Orlando – Coltellata fatale per il 48enne. È morto dopo un paio d’ore

È stata purtroppo fatale la coltellata tra la gola e lo sterno subita da un uomo intorno alle 19 di questa sera, in via Elio Vittorini, a Capo d’Orlando, dove l’uomo viveva.

F.F. le iniziali del militare 48enne, originario di Messina, ma che da anni viveva nel centro paladino insieme alla moglie e ai due figli.

L’uomo, trovato steso a terra di fronte al portone della sua abitazione da una vicina di casa, è stato prelevato da un’ambulanza del 118 ed è deceduto all’ospedale di Sant’Agata Militello poco dopo.

Non si conosce ancora nulla sulla dinamica del ferimento.

Indagano i Carabinieri della stazione di Capo d’Orlando, sotto il coordinamento della Compagnia di Sant’Agata Militello.

All’ospedale di Sant’Agata in serata è giunto il Procuratore della Repubblica di Patti, Angelo Cavallo, che probabilmente disporrà l’esame autoptico sul corpo dell’uomo, per chiarire le cause e la dinamica del decesso.

