Barcellona. La banda Placido Mandanici in ricordo delle vittime del Covid-19

Un concerto per ricordare Roberto Stimolo, scomparso a soli 26 anni nel 2001. Ma anche per onorare Eduardo Russo e rivolgere un pensiero alle vittime del coronavirus. La Banda Musicale “Placido Mandanici” terrà domenica 20 settembre alle ore 18.30 il 19° Concerto “Eduardo Russo – 17° Rassegna Musicale “Roberto Stimolo”. La richiesta è stata infatti accolta dall’Amministrazione Comunale e quindi l’evento si terrà nella Villa Primo Levi, proprio davanti al Teatro Mandanici. Concerto all’aperto, nel rispetto delle normative anti – Covid19. La voglia di ripartire dopo la pandemia che ha condizionato fortemente il mondo culturale e anche la musica. La musica: autentica espressione dell’animo umano, sollievo non soltanto per chi ama ascoltarla. Una musica che avrà un sapore particolare, le cui note saranno un ricordo sentito di chi non c’è più, rapito da un mostro terribile chiamato coronavirus.

Previsto anche un momento particolare dedicato a due grandi esponenti della musica italiana, recentemente scomparsi: Ezio Bosso ed Ennio Morricone, direttori e compositori, che hanno rappresentato le note in chiave tricolore nel mondo con melodie uniche che rimarranno immortali. La direzione del concerto è affidata, come sempre, al Maestro Bartolo Stimolo.