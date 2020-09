Referendum: al seggio con la mascherina

Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 si svolgeranno le consultazioni per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari. Le operazioni di voto si terranno dalle ore 07.00 alle ore 23 di domenica 20 settembre e dallo ore 07.00 alle ore 15.00 di lunedì 21 settembre.

Per esercitare il diritto di voto gli elettori dovranno esibire un valido documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Nel caso in cui l’elettore l’abbia smarrita o abbia esaurito gli spazi dedicati al timbro che attesti la votazione, potrà richiedere il duplicato al comune di residenza. Il voto si esprime tracciando sulla scheda di colore celeste, con la matita, un solo segno sulla risposta prescelta (SI o NO) o, comunque, nel rettangolo che la contiene, restando vietati altri segni o indicazioni. Per l’accesso al seggio elettorale, nel rispetto delle normative vigenti per le misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid-19, è necessario indossare la mascherina sul viso e disinfettare le mani con l’apposito gel igienizzante posto all’ingresso di ogni seggio elettorale.

Il voto è garantito anche per gli elettori sottoposti al trattamento domiciliare o in condizione di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 che abbiano fatto richiesta, secondo i tempi e le modalità contenute nel D.L. 103/2020. In tale caso il voto sarà raccolto presso il domicilio del richiedente dai componenti del seggio speciale appositamente costituito presso il Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina.