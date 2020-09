Milazzo, approvato il bilancio di previsione 2019/2021

Il consiglio comunale di Milazzo ha approvato in seconda convocazione con 8 voti favorevoli e 6 astenuti il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021 ed il documento unico di programmazione dello stesso triennio. Quattordici i consiglieri presenti. A votare a favore sono stati Di Bella, Quattrocchi, Puliafito, Coppolino, Alesci, Manna, Abbagnato e Italiano, mentre si sono astenuti Formica, Saraò, Magliarditi, Piraino, Foti e Oliva. Le delibere sono state dichiarate immediatamente esecutive. Il consiglio comunale era stato convocato dal commissario regionale Carmelo Messina, per accelerare l’iter di approvazione dei vari documenti contabili, prima del rinnovo degli organi istituzionali del comune. Infatti la Città del Capo è tra quelle che rinnoverà i proprio quadri amministrativi il 4 ed il 5 ottobre. L’aula non ha perso tempo, dando per letti tutti gli atti relativi alle proposte di delibera, corredati del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti e di quelli di regolarità tecnica e contabile. Pochi anche gli interventi dei consiglieri che hanno preceduto la votazione. Con l’approvazione di questo strumento finanziario il comune di Milazzo dovrà definire – per giungere alla normalità sotto il profilo economico-finanziario – solo il conto consuntivo 2019 ed il bilancio preventivo 2020.