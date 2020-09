Coronavirus – 96 nuovi casi in Sicilia, gli attuali positvi sono 2043. Ci sono anche 41 guariti

Ci sono 96 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Di questi, due sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

Trend ancora in crescita dunque sull’isola, dopo i 90 nuovi casi di ieri. Sono stati eseguiti 5498 tamponi. Gli attuali positivi salgono a 2043, con 1856 persone positive che si trovano in isolamento domiciliare. 187 invece i ricoverati in ospedale (16 in più), di cui 14 in terapia intensiva (due in meno).

Fortunatamente non si registrano decessi, con il numero delle vittime dall’inizio dell’epidemia che resta fermo a 295. Buone notizie invece dai guariti, che ammontano a 3.231, quarantuno in più del bollettino di ieri.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti provincia per provincia, a Palermo ci sono stati 26 nuovi contagi, 15 sono stati a Catania, 8 ad Agrigento, 24 a Trapani, 4 a Ragusa, 8 a Messina, 2 a Enna, 9 a Siracusa, mentre nessuno a Caltanissetta.