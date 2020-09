Ufficializzati i gironi della serie D 2020/2021, la Sicilia nel girone I

La serie D 2020/2021 prende forma: il dipartimento interregionale ha ufficializzato la composizione dei nove gironi del campionato, al via domenica 27 settembre con la prima giornata.

La massima serie dilettantistica partirà col format a centosessantasei squadre divise in sette raggruppamenti da diciotto e due da venti (gironi A e C). I calendari saranno presentati sabato 19 alle ore 14.00 in diretta sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti.

Ai nastri di partenza presenti tutte le Regioni d’Italia (la più rappresentata la Lombardia con 23 club, seguita da Toscana e Veneto con 16), dopo sei anni torna infatti sul palcoscenico nazionale la Valle d’Aosta con la new entry PontDonnaz-HoneArnadEvancon.

Il girone I riguarda la Sicilia: Biancavilla , Castrovillari, Città di Acireale, Città di S. Agata, Cittanovese, Dattilo, Football Club Messina, Gelbison Vallo della Lucania, Licata, Marina Di Ragusa, Messina, Paternò, Rende, Roccella, Rotonda, San Luca, Santa Maria Cilento, Troina.