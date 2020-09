Salario accessorio, la Cisl punta il dito sui comuni inadempienti

La Cisl Funzione Pubblica di Messina avvia una campagna di pressione nei confronti di tutti i comuni della provincia per la mancata liquidazione del salario accessorio 2019 ai dipendenti.

I referenti Alfredo Mobilia e Giovanni Coledi hanno scritto alle amministrazioni comunali chiedendo di conoscere le motivazioni o gli impedimenti per i quali ancora non si siano adottati gli atti dovuti per favorire la liquidazione a tutti i dipendenti comunali. «Un ritardo – affermano – che arreca danno economico e disparità di trattamento rispetto a tutti quei dipendenti di altri comuni cui è stato riconosciuto quanto previsto dal contratto nazionale».

La Cisl Fp Messina ha scritto sia al Sindaco di Messina invitandolo a convocare tempestivamente le organizzazioni sindacali. Ma il problema è per i dipendenti di diversi comuni della provincia, sollecitati dalla Cisl Fp all’adozione di tutti gli strumenti necessari alla liquidazione del salario accessorio.

«Se dovesse permanere l’attuale situazione di stallo – sottolineano Mobilia e Coledi – saremo pronti ad intraprendere tutte le iniziative che portino ad una soluzione della vertenza».