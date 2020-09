S. Agata Militello, lavori del Porto. Il sindaco Mancuso:”criticità e ritardi, ma siamo a lavoro” – videointervista

Sono ripartiti ieri i lavori di completamento del Porto dei Nebrodi a S. Agata di Militello, dopo lo stop dello scorso 11 agosto, dovuto al pensionamento del direttore dei lavori, l’ing. D’Urso. Un’opera attesa e la cui realizzazione rappresenta un fondamentale traguardo, per lo sviluppo economico e turistico non solo per la comunità Santagatese, ma per tutto il comprensorio. Lavori che, nell’ultimo anno, sono andati piuttosto a singhiozzo, ma che ora si spera possano proseguire senza intoppi.

La nostra intervista al sindaco di S. Agata Militello, Bruno Mancuso, che ci ha spiegato quali criticità hanno rallentato i lavori.