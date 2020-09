Coronavirus – 90 nuovi casi in Sicilia, 3 i decessi. Aumentano i ricoveri ospedalieri

Ci sono 90 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

Trend ancora in crescita dunque sull’isola, dopo i 77 nuovi casi di ieri. Sono stati eseguiti 5809 tamponi, circa mille in più di ieri. Gli attuali positivi salgono a 1988, con 1817 persone positive che si trovano in isolamento domiciliare. 171 invece i ricoverati in ospedale (13 in più), di cui 16 in terapia intensiva (uno in meno).

Purtroppo però, si registrano 3 decessi, che fanno salire il totale delle vittime dell’epidemia a 295. I guariti ammontano invece a 3.190, diciotto in più del bollettino di ieri.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti provincia per provincia, a Palermo ci sono stati 33 nuovi contagi, 35 sono stati a Catania, 5 ad Agrigento, 4 a Trapani, 1 a Ragusa, 4 a Messina, 7 a Enna, 1 a Caltanissetta, mentre nessuno a Siracusa.