Citta’ di Sant’Agata al lavoro in vista del campionato di Serie D

Mentre al Fresina si registra il tutto esaurito per il settore delle poltrone numerate e il Città di Sant Agata si prepara ad assegnare i posti numerati a coloro che hanno aderito alla prelazione della tribuna libera, questa mattina la squadra guidata da Mister Ferrara è stata impegnata in un insolito allenamento sul lungomare di S. Agata Militello.

In vista dell’avvio del campionato di serie D, che dovrebbe iniziare domenica 27 settembre, la squadra testa la forma fisica dei singoli giocatori e la coesione del gruppo. Se la partita di allenamento congiunto con il Rocca Acquedolcese, chiusa con il punteggio di 5-1 rappresenta un buon test, servito anche per far fare minutaggio ai ragazzi, adesso la squadra è chiamata a misurarsi con squadre di categorie superiori. E non è detto che proprio in organico non ci possano essere interessanti novità. Nel video l’intervista a Mister Ferrara.