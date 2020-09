Spadafora – 17 aule per 32 classi, la protesta degli studenti in Piazza – Video

Diciassette aule per trentadue classi. E’ questo il motivo che ieri ha portato in piazza Vittorio Emanuele III, ai piedi del Castello rinascimentale, gli studenti del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Spadafora.

Sono pronti a ripetere la loro ordinata protesta fino a domani. Manifesteranno in sit in dalle ore 11 alle ore 12, seduti in mezzo alla Piazza, leggendo e mantenendo il distanziamento sociale, come imposto dalle normative anti Covid-19. Chiedono attenzione dalle istituzioni.

A margine della loro manifestazione, nella mattinata di ieri, sono riusciti a ottenere un incontro con il sindaco Tania Venuto che ha ricevuto i rappresentanti d’istituto nella sua stanza. Dopo il confronto con i ragazzi, il primo cittadino ha subito inviato una richiesta al sindaco della Città Metropolitana di Messina, Cateno De Luca, per poter organizzare un tavolo tecnico di confronto che potrebbe essere operativo già sul finire di questa settimana.