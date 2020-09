S. Agata Militello, l’assessore Scurria replica all’interrogazione della minoranza su cartellone estivo

“I consiglieri interroganti, pur di sollevare criticità e presunte inadempienze amministrative, non si sono accorti, forse, dell’emergenza sanitaria da coronavirus che ha colpito il mondo e che ha portato praticamente tutte le amministrazioni comunali ad annullare concerti, spettacoli ed attività similari.”

Non tarda ad arrivare la replica dell’assessore del comune santagatese Antonio Scurria, chiamato in causa dai consiglieri di minoranza Starvaggi, Puleo e Vitale che ieri hanno presentato un’interrogazione sulla mancata presentazione di un cartellone estivo nel centro tirrenico.

I consiglieri hanno chiesto conto sull’impiego delle somme previste in bilancio per la realizzazione degli eventi estivi e di quelle destinate alla Pro Loco per organizzare gli eventi.“Pertanto, nessuna somma è stata impegnata per dette attività, mentre relativamente alla pro-loco gli uffici comunali hanno già formalmente richiesto all’associazione di rimodulare il programma di eventi, non realizzato per le ragioni evidenziate”, spiega l’amministratore.

“Infine, sul giudizio sui precedenti cartelloni estivi, ritengo che gli stessi consiglieri abbiano fatto confusione con la passata amministrazione, che rimane indiscutibilmente imbattibile nella produzione di strade buie e deserte per tutto il periodo estivo.” conclude Scurria, che non le manda certo a dire ai consiglieri che hanno presentato l’interrogazione.