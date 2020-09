Cavalcavia di Spadafora, le aziende chiedono tempi celeri per la ricostruzione

Giovedì prossimo sarà effettuato un sopralluogo dai tecnici della Città Metropolitana di Messina, del Consorzio Autostrade Siciliane e del comune di Spadafora, per individuare la soluzione più celere per risolvere il problema nell’immediato, ma anche per avere tempi certi da parte del Cas sulla demolizione del viadotto 3 sulla strada provinciale Spadafora-San Martino e sulla ricostruzione del cavalcavia.

E’ emerso questo nel corso della riunione con il sindaco metropolitano Cateno De Luca, alla presenza dei rappresentanti del Consorzio Autostrade Siciliane, del comune di Spadafora e delle aziende della zona artigianale di Spadafora, a cui si accedere con tale viadotto.

“Quello che non è possibile consentire – ha dichiarato Cateno De Luca – è che decine di aziende vengano messe a rischio chiusura per mancanza di collegamento viario; la Città Metropolitana si è messa a disposizione del territorio e delle imprese, anche con lo stanziamento di somme importanti per migliorare la viabilità attuale o per realizzare una

alternativa se dal punto di vista tecnico ed amministrativo questa dovesse essere la soluzione migliore.”