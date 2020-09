Capo d’Orlando – Ripartono a pieno regime le attività del Liceo Lucio Piccolo

Banchi monoposto, mascherine, distanziamento, percorsi separati, dispenser di gel igienizzante in ogni aula: così ieri è iniziato l’anno scolastico per alunni e docenti del Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando.

Secondo giorno di lezione in classe oggi, dopo settimane di incessante lavoro della dirigente scolastica e dei suoi collaboratori e del personale ata, che hanno studiato il modo per utilizzare ogni spazio allo scopo di consentire la ripartenza in assoluta sicurezza. Le parole del Dirigente Scolastico Margherita Giardina