S. Agata Militello, primo suono della campanella allo Sciascia-Fermi. Lezione solo per le classi prime

Primo suono della campanella questa mattina per 270 ragazzi delle classi prime del Liceo Sciascia-Fermi di S. Agata Militello, nell’avvio di quello che si preannuncia già come un anno scolastico assolutamente singolare, tra regole rigorose e protocolli anticovid-19 da seguire con attenzione.

La dirigente del Liceo-Sciascia Fermi, Maria Larissa Bollaci, dopo l’avvio delle lezioni che oggi hanno visto tra i banchi solo i ragazzi delle prime classi, ha spiegato ai nostri microfoni come il Liceo si è preparato per consentire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza, per i 1220 studenti ed i 140 insegnanti, oltre il personale amministrativo ed ATA, che formano il liceo più numeroso della Provincia messinese. Domani sarà il primo giorno di scuola per le sole classi quinte.