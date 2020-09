Oliveri, il sindaco Iarrera: “Non ci sono altri casi di Coronavirus!”

“Una parte del nucleo familiare positivo al Coronavirus ha superato il secondo tampone di controllo ed è risultato negativo. Da questo momento sono liberi di uscire. Restano in isolamento gli altri cinque componenti della famiglia, residenti in un’altra abitazione. Tre di loro sono risultati ancora positivi.” Questa la dichiarazione del sindaco Francesco Iarrera, che prosegue:

“Non è vero che ci sono altri casi a Oliveri. E’ bizzarro anche solo pensare che il Sindaco possa tenere nascosta una simile eventualità: per la carica che ricopro e per la professione che svolgo. Potete stare tranquilli. Mi congratulo con la famiglia in questione, che ha rispettato rigidamente il protocollo di sicurezza imposto. Non era facile, considerato che sono in quarantena da giorno 23 luglio. Ben tornati fra noi. Confido nello spirito di accoglienza della gente di Oliveri.”