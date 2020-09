Messina, cancellato il sit in di protesta dei commercialisti, incontro presso la sede dell’Ordine

Revocato lo sciopero dei commercialisti dopo l’apertura del Governo alle richieste di categoria. Un segnale che però non basta ai professionisti messinesi, che cancellano anche il sit in previsto per domani, ma si incontreranno alla sede dell’Ordine venerdì 18 alle ore 11.00.

“Ammettere alle cosìdette agevolazioni – il mero rinvio delle scadenze fiscali – solo i soggetti che hanno perso il 33% del fatturato – vuol dire non tener conto che alle imprese è venuta meno la disponibilità finanziaria, in molti casi anche a fatturato invariato. E soprattutto, ha dichiarato il coordinatore regionale dell’Anc- Assoralp Francesco Vito, non agevola il lavoro dei commercialisti, anzi li chiama ad uno sforzo aggiuntivo, che vanifica di fatto i rinvii concessi”,

La categoria è spaccata sullo stop allo sciopero: soltanto 5 sigle hanno aderito, per le altre l’agitazione deve andare avanti. Anche per questo l’Ordine di Messina, presieduto da Enrico Spicuzza, ha convocato l’incontro di venerdì.

Per i professionisti che vorranno presenziare – visto il contingentamento dei posti in osservanza alle regole dettate dall’emergenza coronavirus – occorrerà prenotarsi presso la sede dell’Ordine.