Coronavirus – Positivo un neonato di 28 giorni, ricoverato all’ospedale Cervello di Palermo

Tra i positivi al coronavirus nel palermitano c’è un bimbo di 28 giorni. Il piccolo di San Giuseppe Jato stava male ed è stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cervello. Dopo i controlli è risultato positivo.

Adesso anche i genitori faranno i tamponi alla Asp di Palermo perchè quella di Partinico competente per territorio è chiusa perché il personale è in quarantena dopo che il dirigente è stato contagiato. “Sto monitorando la situazione – dice il sindaco di San Giuseppe Jato Rosario Agostaro all’ANSA – Non ho nulla di ufficiale. Saprò qualcosa nelle prossime ore”.