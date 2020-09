Ancora un passaggio dalla Costa d’Orlando alla Cestistica Torrenovese, che ieri ha ufficializzato l’arrivo in prestito del playmaker orlandino classe 2001 Alessio Ferrarotto.

Un metro e 75 per 70 kg, Ferrarotto è pronto per iniziare la preparazione atletica con la società gialloblù, in vista del campionato di Serie B, che prenderà il via .