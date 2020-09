Patti: focus sulla Fibromialgia all’auditorium San Francesco

Si svolgerà domani dalle ore 8.30 alle ore 14.00 presso l’Auditorium San Francesco di Patti un evento formativo multidisciplinare in materia di fibromialgia.

Si tratta di una patologia cronica invalidante e sempre più diffusa, per la quale sono stati presentati disegni di legge volti al suo riconoscimento proprio come malattia invalidante, al fine di ottenere il relativo inserimento nei LEA, i livelli essenziali di assistenza che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di ticket. Il convegno è promosso e organizzato dal Provider ECM “AV Eventi e Formazione” di Catania. Responsabile Scientifico è il dottor Giuseppe Roberto Farina, reumatologo di origini pattesi. Partner dell’evento è la “Osteoreuma San Pio” di Patti. Destinatari del convegno saranno medici, biologi, fisioterapisti e psicologi, ai quali saranno riconosciuti cinque crediti ECM, nonché gli avvocati, visto che anche l’Ordine degli Avvocati di Patti ha accreditato l’evento con il riconoscimento di un credito formativo ordinario.

L’incontro sarà moderato dall’avvocato Tiziana Ceraolo. Interverranno il reumatologo Giuseppe Roberto Farina, il fisioterapista ed osteopata Marco Cottone, le psicologhe e psicoterapeute Antonella Beneficio e Simona Mosca, il dottor Mauro Giulietti – specialista in malattie del fegato e del ricambio, il dottor Umberto Gatani – chinesiologo e biologo nutrizionista, il dottor Enzo Russo specialista in medicina nucleare e osteoporosi, il referente regionale per il comitato Fibromialgici Uniti Italia sezione di Messina Nunzia Giaimis e l’avvocato Emiliano Amadore presidente dell’associazione Previdenzialisti Pattesi. L’evento è patrocinato dal comune di Patti, dall’Ordine degli Avvocati di Patti, dall’associazione Previdenzialisti Patti e dal comitato Fibromialgici Uniti – Italia.

Il convegno si terrà nel rigoroso rispetto delle prescrizioni anti-Covid. La partecipazione è gratuita, con obbligo di iscrizione.