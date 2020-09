Piraino – Cinquantenne trovata morta nel suo appartamento, era in stato avanzato di decomposizione

Il cadavere di una cinquantenne in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato questa mattina a Piraino dalla Polizia Municipale. Gli agenti, sotto la guida del comandante Nino Scaffidi, dopo essere stati chiamati dai vicini allarmati dal non aver visto la donna da giorni e soprattutto dagli odori sgradevoli che giungevano da casa della cinquantenne, hanno forzato la porta dell’appartamento, ubicato lungo la via Garibaldi a Fiumara di Piraino. Qui la macabra scoperta.

La donna, che abitava da sola, veniva assistita dai vicini e seguita “a distanza” dagli assistenti sociali del comune.

La cinquantenne infatti rifiutava e mal tollerava la “presenza di sconosciuti” come ha evidenziato il sindaco, Maurizio Ruggeri, rattristato dopo aver appreso la notizia. “Una disgrazia che ci lascia sconcertati, sapevamo che veniva assistita da privati cittadini, costantemente e nulla lasciava presagire questo tragico epilogo. Ora gli accertamenti da parte di carabinieri e medici, ci diranno di più sulle sue ultime ore e sulla causa del decesso.

Il comune si farà carico delle spese per la sepoltura e del funerale. Sono momenti in cui una comunità piccola come la nostra si unisce ancor di più, ma allo stesso tempo si pone delle domande su come sia possibile evitare simili tragedie”.