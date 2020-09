Coronavirus – In Sicilia 106 nuovi positivi su 4.607 tamponi effettuati, 30 i guariti

Sono 106 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, 29 in più rispetto alla giornata di ieri, su un totale di 4.607 tamponi effettuati. Il totale dei positivi in Sicilia dall’inizio della pandemia è adesso di 5032. Anche oggi nessuno dei nuovi positivi è migrante.

Attualmente nell’Isola ci sono 126 persone ricoverate in ospedale (+3 rispetto a ieri) e aumentano i pazienti in terapia intensiva (18, anche in questo caso +3 rispetto a ieri).

Sono 1.477 le persone in isolamento domiciliare per un totale di 1.603 attualmente positivi. I guariti sono 3.140, trenta in più di ieri. Rimangono invariati i decessi: 289.

Per quanto riguarda la suddivisione nelle province: 22 casi sono nel catanese, 17 a Trapani, 39 a Palermo, 5 a Messina, 2 a Siracusa, 5 a Ragusa, 3 a Enna, 11 ad Agrigento e 2 in provincia di Caltanissetta.

Nel resto d’Italia ancora in crescita i nuovi casi di Covid-19: sono 1.597 i nuovi positivi oggi, contro i 1.434 di ieri.

In lieve calo i tamponi processati: 94.186 contro i 95.990 di 24 ore fa.

Il numero totale dei casi sale a 283.180. Scende il numero dei decessi, 10 oggi contro i 14 di ieri, per un totale di 35.587. I guariti sono 613 (ieri 471), e sono 211.885 in tutto.