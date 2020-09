Auto finisce fuori strada e si ribalta sulla Ponte Naso-Sinagra, gravemente feriti marito e moglie

Grave incidente, ieri notte intorno a mezzanotte e mezza, lungo la strada a scorrimento veloce che collega Ponte Naso a Sinagra.

Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Panda è finita fuori strada, ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e due ambulanze del 118, mentre per estrarre i due occupanti dall’auto, schiacciata tra il muretto di protezione della strada e il terreno adiacente, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Patti.

I due, marito e moglie, hanno subito diverse lesioni traumatiche. Peggiori le condizioni dell’uomo, che è stato prelevato con l’elisoccorso dall’elipista di Patti per essere trasportato al Policlinico di Messina.

Anche la donna è stata trasferita al Policlinico, ma con ambulanza.