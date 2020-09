Niente processione né bancarelle, ma solo le celebrazioni liturigiche – molto partecipate seppur nel rispetto delle misure anti-Covid – hanno animato la settimana di festeggiamenti in onore di San Cono Abate a Naso.

I festeggiamenti in onore del santo patrono di Naso si sono conclusi ieri, anche se l’effigie e le reliquie di San Cono non sono ancora state ricollocate, come tradizionalmente avviene il giorno dell’ottava, nella cripta del tempio.