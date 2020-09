Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato intorno alle 13.00 in un negozio di biciclette sito in Via Cesare Battisti a Messina.

Non si conoscono ancora le cause del rogo, ma le fiamme si sono espanse fino a colpire l’intero palazzo. Vigili del Fuoco di Messina in azione per spegnere le fiamme. Sul posto vi sono anche i Carabinieri, ma fortunatamente non sembrerebbero esserci persone coinvolte.