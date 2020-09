Coronavirus – 77 nuovi casi in Sicilia, 15 in provincia di Messina. Eseguiti 4700 tamponi

Ci sono 77 nuovi casi di Covid-19 in Sicilia, secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Ieri erano stati 84. Quattro invece i guariti. Gli attuali positivi al momento salgono a 1527, di cui 1407 in isolamento domiciliare.

Crescono i ricoverati in ospedale: sono in tutto 120, di cui 15 si trovano in terapia intensiva. Eseguiti 4783 tamponi nelle ultime 24 ore. Fortunatamente nessun decesso. Questa la suddivisione dei nuovi positivi nelle nove province dell’ Isola: 17 a Palermo, 15 a Messina, 14 a Catania, 10 a Trapani, 7 ad Agrigento, 6 a Ragusa, 4 a Enna, 2 a Siracusa e 2 a Caltanissetta.