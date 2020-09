Coronavirus – 84 nuovi casi in Sicilia, salgono a 1454 gli attuali positivi. Eseguiti oltre 5000 tamponi

Ci sono 84 nuovi casi di contagio da Coronavirus in Sicilia, secondo quanto riportato dal bollettino giornaliero del Ministero della Salute. Salgono così a 1454 gli attuali positivi sull’isola. Effettuati però 5.214, circa tremila in più di quelli effettuati ieri, dove erano risultate positive 44 persone.

Dei 1454 positivi, 117 sono ricoverati in ospedale (3 in più), di cui 13 che si trovano in terapia intensiva. I guariti sono 3106, 9 in più di ieri. Rimangono fortunatamente invariati i decessi: sono 289.

Nessuna regione a zero contagi, quella con più casi giornalieri è la Lombardia (271 contro i 109 di ieri), seguita da Campania (249) e Puglia (143, pesa il focolaio dell’azienda di Polignano con a oggi 78 positivi). In calo il Lazio (129). La Sicilia è a quota 84, la Sardegna 51.