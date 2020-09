Taormina – Dipendenti positivi al Covid-19, chiudono due Hotel

Il settore turistico continua aa essere colpito dall’emergenza coronavirus. In particolare a Taormina è stata disposta la chiusure di due strutture alberghiere, a causa della positività di alcuni dipendenti al Covid-19. Lo ha reso noto questa mattina il sindaco Mario Bolognari, tramite una diretta Facebook. I casi di positività riscontrati riguardano principalmente alcuni dipendenti originari dell’hinterland etneo.

“Si tratta di due strutture alberghiere di piccole dimensioni, – dice Bolognari – che a seguito della positività di alcuni dipendenti, la proprietà ha deciso in via autonoma di chiudere e sanificare, al fine di consentire nei prossimi giorni la riapertura in sicurezza. I clienti già presenti nelle strutture sono partiti e quelli in arrivo riprogrammati in un’altra struttura della città”.