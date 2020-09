Serie D tra preparazione e mercato. Parte la Coppa Italia di Promozione

Seconda sgambatura nel ritiro di Polla per l’Acr Messina che, dopo avere realizzato ben 15 reti contro il Pro Sala, ha regolato con il punteggio di 7-1 la formazione del Brienza, militante nel campionato di Eccellenza lucano. I biancoscudati erano passati in svantaggio dopo venti minuti. Poi una tripletta di Foggia ha messo le cose in chiaro. Nella ripresa a segno Cristiani, Mazzone, Garofalo e Monteleone. I prossimi giorni di ritiro in Campania prevedono un’amichevole in programma domani alle 17.30 contro la formazione primavera della Salernitana e probabilmente un’ulteriore sgambatura giovedì con avversario da definire prima di qualche giorno di relax. L’FC Messina punta ancora su Barcos e prova ad aggiudicarsene le prestazioni. L’attaccante argentino sarebbe bloccato da una clausola contrattuale in Bangladesh e ha incontrato il presidente Rocco Arena in Spagna per capire come risolvere la questione. Ma l’impressione è quella che, se non dovessero arrivare sviluppi positivi a breve, la società potrebbe virare su altri nomi. Il Città di Sant’Agata, dopo la vittoria per 3-0 nel test contro l’Acquedolci e il meritato riposo, adesso prova ad accelerare per l’inserimento di juniores. Per quanto riguarda la Coppa Italia di Promozione, 2-2 per il Milazzo contro il Gescal del Despar Stadium. Identico punteggio tra Atletico Messina e i barcellonesi della Nuova Azzurra. Finisce 1-1 tra Sinagra e Santangiolese. Tennistico 6-0 per il Rocca Acquedolcese a spese della Torrenovese. Il Gioiosa vince per 2-1 in casa del Due Torri. Risultato a occhiali tra Falcone e Nuova Rinascita Patti. Infine 4-0 della Castelluccese a spese della Stefanese.