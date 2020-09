Orlandina Basket – Il 12 settembre “Open Day” per i nati tra il 2007 e il 2009

Orlandina Basket organizza un “Open Day” per ragazzi nati tra il 2007 e il 2009 il prossimo 12 settembre presso il campetto di Piazza Lo Sardo, a Capo d’Orlando. L’invito è rivolto a tutti i piccoli appassionati di basket o anche a coloro che non hanno mai praticato questo magnifico sport e che sognano di indossare la maglietta dell’Orlandina basket per un giorno.

Si può confermare la propria partecipazione all’indirizzo email giovanili@orlandinabasket.it! Il 12 settembre, a partire dalle 17.00, si potrà vivere l’esperienza di un allenamento da giocatore dell’Orlandina.