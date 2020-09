Camerieri senza mascherine: chiusi un bar e un risto-sushi a Catania

Dipendenti al lavoro senza la mascherina protettiva, prevista dalle norme anti Covid-19.

Per questo motivo il bar ‘Epoca’ della centrale piazza Europa e il ‘Taiyò the art of sushi’ del lungomare di Catania sono stati multati e chiusi per cinque giorni.

Sono stati sanzionati anche i sette dipendenti trovati sprovvisti di mascherine durante i controlli, eseguiti dalla squadra amministrativa della Questura e da una pattuglia di carabinieri. Controlli sono stati estesi anche ad altri locali del ‘Borghetto Europa’ dove però non sono state riscontrate irregolarità.