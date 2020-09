Coronavirus – Netto calo dei nuovi casi: sono 37 su oltre 2000 tamponi effettuati. 46 invece i guariti

Buoni dati per quanto riguarda il Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati 37 nuovi casi sull’isola, di cui 8 sono migranti ospiti nei centri di accoglienza come dichiarato dalla Regione Sicilia. Lo riporta il bollettino giornaliero del Ministero della Salute.

Netto calo dunque rispetto a ieri, in cui si erano registrati 114 nuovi casi. Bisogna dire però che i tamponi effettuati sono stati 2321, circa 3000 in meno di ieri. Gli attuali positivi scendono dunque a 1.334, 9 in meno rispetto a ieri. Di questi 1235 sono in isolamento domiciliare, mentre 99 sono ricoverati in ospedale di cui 13 in terapia intensiva.

Si registrano invece ben 46 guariti, che fanno salire il totale a 3093 dall’inizio dell’epidemia. Fortunatamente nessun decesso.