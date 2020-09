Il coronavirus torna a fare capolino a Barcellona Pozzo di Gotto. Ad annunciarlo è stato l’assessore Nino Munafò in una diretta Facebook. A essere contagiata dal Covid-19 una persona che, per motivi di lavoro, è entrata in contatto con un cittadino inglese, a sua volta risultato positivo al virus, in un comune dell’hinterland. Il barcellonese contagiato si trova in isolamento domiciliare così come i suoi familiari. Subito sono stati avviati tutti i controlli per tracciare i contatti avuti.