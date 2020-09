Massima attenzione sull’ospedale di Lipari – VIDEO

Ritengo che i familiari della giovane Lorenza Famularo e i cittadini abbiano il diritto alla chiarezza sulla cause del decesso e sulla capacità di risposta del servizio sanitario dell’isola di Lipari. Queste le parole del deputato regionale del Pd Francesco De Domenico in merito alla tragedia avvenuta nella più grande isola delle Eolie. De Domenico ha ricordato di aver presentato un’interpellanza urgente all’assessore alla Sanità Ruggero Razza per sapere, al di là dei doverosi accertamenti sulle responsabilità e sull’esistenza di un nesso di causalità tra il decesso e le carenze dei servi erogati dall’ospedale di Lipari, quali urgenti e definitivi provvedimenti intenda assumere al fine di adeguare i servizi sanitari dell’ospedale di Lipari.