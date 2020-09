Lipari – Ancora incendi nella notte, Vigili del Fuoco al lavoro fino al mattino

Nuovo incendio in nottata sull’isola di Lipari, dopo il disastro ecologico dei giorni scorsi. Il rogo è divampato in località Quattropani: le fiamme si sono sviluppate intorno alle 21 e si sono estese da Chiesa Vecchia a Calvano impegnando per quasi sette ore le squadre dei vigili del fuoco, la forestale, i carabinieri e tanti volontari.

Il fronte del fuoco si è esteso per circa un ettaro e mezzo di macchia mediterranea interessando anche secolari alberi di ulivo. Anche stavolta la pista privilegiata dai carabinieri che stanno conducendo le indagini è quella dell’incendio doloso.