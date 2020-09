Coronavirus – 78 nuovi casi in Sicilia, ma ben 46 guariti. Effettuati oltre 4000 tamponi, crescono i ricoveri

Ci sono 78 nuovi casi di contagio da Covid-19 in Sicilia, secondo quanto riportato dal bollettino giornaliero del Ministero della Salute. 6 di questi sono migranti, segnala la Regione Sicilia, 4 a Pozzallo e due a Ragusa.

Sono stati effettuati 4241 tamponi nelle ultime 24 ore. Ci sono comunque ben 46 guariti, che fanno salire il totale sull’isola a 2993.

Gli attuali positivi sono 1.284, con 1186 persone in isolamento domiciliare. Salgono invece i ricoverati in ospedale, sono 87 (6 in più di ieri). Le persone ricoverate in terapia intensiva invece calano di un’unità: da 12 a 11. I decessi invece rimangono fermi a quota 288.

In totale dall’inizio dell’epidemia in Sicilia si sono registrati 4.565 casi, su 277.515 persone testate. A breve l’aggiornamento sulle province.